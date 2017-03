Mönchweiler Reiter stehen dieses Jahr vor großen Aufgaben

Die Vorsitzende Sylvia Fischer blickte bei der Hauptversammlung nämlich schon einmal auf große Aufgaben. 2017 muss der Verein dringend eine umfangreiche Sanierung des Sandplatzes in Angriff nehmen – ein Projekt, das nicht nur mit rund 20 000 Euro die Vereinsfinanzen belasten wird, sondern auch jede Menge Arbeit kostet. Eine Teilsanierung wäre – beim Zustand des Platzes – nicht zielführend gewesen, da man ein Gefälle einbauen muss, damit das Wasser abfließen kann. Nun hofft man beim Reiterverein auf Spenden, Zuschüsse des Badischen Sportbundes und eventuell der Gemeinde Mönchweiler. Außerdem setzt man auf die Hilfe privater Darlehensgeber.

Im vergangenen Jahr wurden bei mehreren Arbeitseinsätzen dank der Mitglieder wichtige "Baustellen" bereinigt. So konnte das Außensilo fertiggestellt werden und erstmals mit Hafer befüllt werden. Das Licht in der Reithalle wurde erneuert. Der umfangreiche Bericht der Vorsitzenden zeigte deutlich: Für die eigentliche Vereinsarbeit bleibt ihr kaum noch Luft, rund 80 Prozent ihres Einsatzes drehe sich nur noch um den Wirtschaftsbetrieb. Das bedaure sie zutiefst. "Ich habe es schon unzählige Male zum Ausdruck gebracht: Der ideelle Wert im Verein darf niemals in den Hintergrund treten." Dies sei jedoch in der heutigen Zeit immer schwieriger, weil niemand mehr Pflichten übernehmen wolle. Eigentlich, so betonte Fischer, seien die 88 Mitglieder eine eingeschworene Stallgemeinschaft. Gemeinsam habe man in der Vergangenheit schon so einiges geschafft. Seit nunmehr 25 Jahren engagiert sich Sylvia Fischer schon im Reiterverein in Mönchweiler, viele Jahre als Vorsitzende, und brennt immer noch für ihre Aufgabe, auch wenn es nicht immer leicht ist.

Zahlreiche Erfolge