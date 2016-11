Mönchweiler Persönliche Favoriten vorgestellt

Am Samstagabend konnten fast 40 Gäste in der Mensa der Gemeinschaftsschule genau das erfahren. Acht Mönchweiler Bürger stellten ihre ganz persönlichen Favoriten in einer außergewöhnlichen Weinprobe vor und geizten nicht mit Superlativen über "ihren Wein". Es ging dabei nicht unbedingt um großes Fachwissen – sondern um kleine Geschichten rund um das ausgesuchte Getränk.

Das Angebot war facettenreich, die Weine so unterschiedlich – wie man es selten bei einer Weinprobe vorfindet. Und vor allem war es – verbunden mit einem opulenten Buffet – ein kulinarischer Genuss. Renate Faßbender, Renate Heppe-Debus und Monika Hettich-Marull vom Forum Mönchweiler hatten die Veranstaltung organisiert und das Buffet vorbereitet.

Die neue Mensa der Gemeinschaftsschule erwies sich als toller Veranstaltungsraum, die Stimmung bei den Gästen war von Anfang an "formidable". Von der leichten Scheurebe über einen kräftigen Morio Muskat hin zu einer Riesling Spätlese – der Beginn der Weinprobe gehörte eher den "Süßen" unter den Weinliebhabern.