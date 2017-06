Mönchweiler Party an herrlichem Sommerabend

Das ist man beim MC Mönchweiler ganz anders gewohnt, Land unter bei vergangenen Motorradtreffen war nichts Ungewöhnliches. Um so mehr freute man sich über einen herrlichen Sommerabend, viele nette Leute und Live-Musik von "Cloud 7". ­Deren Mitmusiker Günter Wagner – von unserer Zeitung fälschlicherweise zum "Ex-Präsi" des Motorradclubs befördert (er ist langjähriges Mitglied) – freute sich mit dem Rest der Band sichtlich über den Auftritt.

Neben zahlreichen Vertretern befreundeter Motorradclubs aus der Region nahmen einige Biker längere Anfahrtswege in Kauf. So durften natürlich der Motorradclub aus Adelshausen-Aschelsried in Bayern ebenso wenig fehlen wie die Motorradfreunde aus Kälberbronn in Schwaben.