Mönchweiler "Nur gemeinsam sind wir stark"

Ebenso sei die Jugendarbeit wichtig: „Es freut mich, dass der Bereich der offenen Jugendarbeit durch den Gemeinderat wieder mehr in den Fokus genommen wurde. So werden wir zusammen mit Jugendlichen aus der Gemeinschaftsschule den Jugendkeller komplett neu ausrichten und einer altersgerechten Nutzung zuführen. Ebenfalls soll der Jugendplatz am Kleinspielfeld neu umgestaltet werden. Die Initiative kam von Jugendlichen, die das Gespräch mit uns gesucht haben“, so der Bürgermeister.

Weiterhin seien Investitionen im Bereich Feuerwehr, Sportstätten, Alemannenhalle und Friedhof unerlässlich. 5,2 Millionen investiere die Gemeinde im laufenden Jahr, ein Schwerpunkt sei dabei die Wohnbauentwicklung sowie die Erweiterung des Gewerbegebiets Egert. Grunderwerb schlage mit rund 1,8 Millionen Euro zu Buche. Um alle geplanten Maßnahmen realisieren zu können, müsse man der allgemeinen Rücklage knapp 2,1 Millionen Euro entnehmen.

Es gilt, den Standort Mönchweiler weiter zu stärken

Eine Expertenrunde aus ehemaligen Unternehmern und weiteren klugen Köpfen hätten sich zu einer Innovationsgruppe zusammengeschlossen. Das jetzt bereits zum Teil in Betrieb befindliche Backbone-Netz bilde einen deutlichen Wettbewerbsvorteil mit Übertragungsraten von bis zu 10 000 Megabit. Es gelte, den Standort Mönchweiler weiter zu stärken, auch müsse das Bürgerbewusstsein für Familie, Bildung, Jugend und Senioren in der Gemeinde zu wecken. Erstmals werde ein mittlerer Bildungsabschluss an der Gemeinschaftsschule absolviert.

Der Initiativkreis Generationenbrücke müsse in eine neue Rechtsform als eingetragener Bürgerverein umgewandelt werden, am 18. Januar finde um 19 Uhr die Gründungsversammlung statt. Sie werde künftig eine deutliche Unterstützung durch die Gemeinde erfahren.

Ebenso sieht er die Wichtigkeit funktionierender Vereine. Das Ehrenamt sei eine der tragenden Säulen der Gesellschaft. Gemeinsam mit den Vereinen will Fluck in diesem Jahr wieder ein Dorffest organisieren und auch den Weihnachtsmarkt will er durch die Beschaffung von weiteren Hütten und durch ein Rahmenprogramm der Vereine weiter stärken.