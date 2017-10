Mönchweiler Niemand will die neu gebauten Hütten nutzen

Angst vor nächtlichem Diebstahl, die Widrigkeiten des Wetters – das waren die Hauptargumente, warum man lieber an einem Hallenweihnachtsmarkt festhält. So entschied die Mehrheit der anwesenden Aussteller am Montagabend bei der ersten Besprechung zum Weihnachtsmarkt.

Für Bürgermeister Rudolf Fluck hätte eine Verlegung nach draußen ihren Charme – doch nun bleibt wohl doch alles beim Alten. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 17 Uhr. Die kleinen Marktbesucher bekommen am Samstag Besuch vom Nikolaus, die Ministranten bieten eine Reihe von Bastelmöglichkeiten für die Kinder an.

Vor der Alemannenhalle steht – schon traditionell – der Musikverein mit seinem Glühwein- und einem Flammkuchenstand.