Mönchweiler Neues Lichterstrahlen

Zwei Firmen und die Stadtwerke Villingen-Schwenningen wurden zu einer Angebotsabgabe aufgefordert, letztere gab kein Angebot ab. Außerplanmäßig hatte der Gemeinderat für diese Maßnahme 22 000 Euro im Vermögenshaushalt eingestellt. Der Zuschuss des Bundes beträgt 7400 Euro, legte Bürgermeister Robert Fluck dar. Das günstigere Angebot legte die Firma Sernatinger mit netto 15 869 Euro (brutto 18 883 Euro) vor.

70 Prozent Einsparung

Peter Kaiser (CDU) interessierte sich, wie sich die Einsparung auswirke. "Wir sparen etwa 70 Prozent an Energie ein", erläuterte Ortsbaumeister Berthold Fischer. "Und was ist das in echten Kosten", lautete die nächste Frage Kaisers – wobei der Ortsbaumeister wie auch Bürgermeister Rudolf Fluck da passen musste. Allerdings betonte Fischer die enorme Haltbarkeit der LED-Leuchtmittel. Die Mitglieder des Gemeinderats vergaben den Austausch der Leuchtmittel einstimmig an den einheimischen Betrieb von Hardy Sernatinger.