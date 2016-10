Mönchweiler Neuer Belag kostet 86 300 Euro

Mehrfach sei die Straße geöffnet worden, zuletzt um die Glasfaserleitungen zu verlegen. Vor allem zwischen dem Eichenweg und der Anbindung B 33 sehe es übel aus, die Schneeräumung sei im letzten Winter nur schlecht möglich gewesen. Die Tief- und Straßenbaubauarbeiten zur Belagsanierung der Waldstraße wurden laut Ortsbaumeister Berthold Fischer beschränkt ausgeschrieben. Zwölf Firmen hatte man zur Abgabe eines Angebots aufgefordert, sechs Angebote seien eingegangen, das Ergebnis der Submission ergab eine niedrigere Summe als die Kostenberechnung in Höhe von 95 000 Euro, nämlich 86 370 Euro, abgegeben von der Firma Stumpp aus Balingen.

Allerdings sei die günstigste Bieterin die einzige Firma, die dies schaffte, schon der nächst teurere Bieter lag knapp über der Kostenrechnung. Zwar lagen alle Bieter relativ nah zusammen, allerdings war die teuerste Variante immerhin 25 Prozent teurer. Eines der Angebote konnte nicht gewertet werden. Sabine Roth (SPD) stellte fest, dass eigentlich die Straße in ihrer gesamten Länge sehr holprig sei, erfuhr jedoch, dass man speziell im unteren Bereich nur grob aufgefüllt habe. "Im oberen Bereich hat man noch einen richtigen Feinbelag auf die Gräben aufgebracht, da stellt sich der Belag viel besser dar", erklärte ihr Bürgermeister Rudolf Fluck. Wolfgang Eich (UB) unkte, dass man die Straße nach der Reparatur hoffentlich nicht so schnell wieder öffnen müsse. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe an die Balinger Firma einhellig zu.