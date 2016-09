Mönchweiler Neue Ausrüstung

Mönchweiler (mhm). Um die vielfältigen Aufgaben in der Gemeinde effektiv leisten zu können, braucht der Bauhof gute Ausrüstung. Über das neue Kommunalfahrzeug, einen gebrauchten Ford Transit mit Dreiseitenkipper, freut man sich dort genau so, wie über das neue Pflegegerät für diverse Außenanlagen in der Gemeinde. Das Kombigerät aus Wege-Pflegegerät, Schlegelmulcher und Umkehrfräse der Firma Rapido Universo aus der Schweiz erfüllt alle Vorgaben und stellt den Bauhof für die nächsten Jahre sehr gut auf. Aufgrund der vielfältigen Arbeiten zur Pflege von Spiel- und Sportanlagen, Bürgerpark, Friedhofsanlage, den Neuanlagen im Bereich Gemeinschaftsschule und Kinderhaus, Grünanlagen und Fußwegen, sah man zur Anschaffung dieses Pflegegerätes große Notwendigkeit. Es wird zu einer Verbesserung der Arbeitsabläufe und rationelleren Arbeitsweise führen.