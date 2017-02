Mönchweiler Narrenbaum präsentiert sich bereits zum zweiten Mal

Zunftchef Erwin Weihing und seine Mitstreiter setzten dabei auf Recycling und Nachhaltigkeit. Der mit bunten Taschentüchern geschmückte Narrenbaum ist nämlich inkognito da – im normalen Leben war er zuvor wochenlang Weihnachtsbaum. Jetzt hat er einen Gutteil seiner Äste verloren, dabei aber Schmuck gewonnen. Weihing begrüßte die närrische Schar, die bei Glühwein und Grillwurst den Beginn der Fasnet feierte und versprach eine tolle Fasnet mit Trubel und Heiterkeit: "Zur Musik tanzen und singen, vor Freude und Frohsinn springen."

Am Schmotzigen Dunnschtig darf man gespannt sein, wie die Schelbmuler dem Schultes im Rathaus den Schlüssel abnehmen. Um 9 Uhr rüstet man sich zum Rathaussturm – Premiere für den neuen Bürgermeister Rudolf Fluck. Am Freitagabend lädt die Narrenzunft zum Zunftabend in die Alemannenhalle ein. Wieder hat man in wochenlanger Arbeit ein spritziges Programm auf die Beine gestellt.

Am Fasnetdienstag gibt’s den Schlüssel wieder