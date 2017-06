Mönchweiler Nach Turnier ist vor Turnier

Unter den sieben angetretenen Mannschaften beim Mixed-Turnier hatten Horst Hafner, Anita Hafner, Jörn Vogelauer und Manuela Vogelauer vom CDE Dornbirn in der Endabrechnung die Nase vorn. Der EHC Freiburg und der TV Ebhausen belegten die Plätze zwei und drei. Neun Mannschaften standen sich beim Herrenturnier gegenüber. Auch hier hatte der CDE Dornbirn in der identischen Besetzung den Erfolg auf seiner Seite. Die Plätze dahinter blieben dem ESC Glashütte und der ESG Mönchweiler vorbehalten. Im Duo-Turnier siegte ebenfalls die Mannschaft aus Dornbirn, gefolgt von EHC Freiburg 2 und EHC Freiburg 1.

Die Vorbereitungen für das nächste Event gehen bereits in die heiße Phase. Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, veranstaltet die ESG auf ihren Bahnen das Laienturnier im Rahmen des Sommerfestes. Es beginnt am Samstag um 13 Uhr. In zwei Gruppen mit mindestens sieben, höchstens elf Mannschaften, spielen diese im Modus "Jeder gegen Jeden". Erstmals spielen die Teams verkürzte Begegnungen: Statt sechs werden nur noch vier Kehren gespielt. Je nach Anzahl der gemeldeten Mannschaften können sich pro Gruppe vier oder fünf Teams für die Endrunde am Sonntag qualifizieren. Hier werden in erneut ausgelosten zwei Gruppen die Mannschaften wieder mit sechs Kehren pro Begegnung spielen. Das Spiel um Platz drei wird voraussichtlich ab 16.30 Uhr stattfinden, um 17 Uhr ist das Finale vorgesehen. Spielberechtigt sind Frauen und Männer ab zwölf Jahren, die den Eisstockschützensport nicht regelmäßig betreiben.

Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern, die Eisstöcke werden von der ESG gestellt. Ab Montag, 3. Juli, stehen die Plätze werktags ab 17 Uhr und samstags ab 13 Uhr für Training zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt über esgmoenchweiler@gmail.com oder telefonisch über Manfred Euler, Telefon 07721/ 7 47 15.