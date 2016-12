Mönchweiler Musiker spielen gemeinsam mit Gästen auf

Mönchweiler. Zum traditionellen Weihnachtskonzert des Musikvereins Mönchweiler öffnen sich am Sonntag, 18. Dezember, die Türen der Alemannenhalle. Dirigent Thomas Riedlinger hat mit den Musikern in den vergangenen Monaten eine intensive Probenzeit hinter sich gebracht. Nun freut sich der Musikverein auf das Konzert am vierten Advent. Wie immer ist man bestens auf die Gäste vorbereitet und hofft, dass das Angebot die Zuhörer begeistern kann.