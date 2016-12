Mönchweiler Multitalent, Organisator und Jungmusikerin ausgezeichnet

Jürgen Schwarzwälder, Tubist des Musikvereins, trat 1974 in den Verein ein und hält ihm bis heute die Treue. Doch nicht nur sein Instrument, das er mit Begeisterung spielt, beherrscht Jürgen Schwarzwälder. Als gelernter Schreiner und technisches Multitalent gibt es (fast) kein Problem, das er nicht für den Verein lösen kann. "Dein Einsatz für den Verein ist vorbildlich und sollte für uns alle Ansporn sein, Dir nachzueifern", dankte Rolf Förnbacher dem engagierten Mitglied.

Der zweite Geehrte ist zwar keine 40 Jahre beim Musikverein Mönchweiler, er hält der Kapelle aber seit 1998, nunmehr 19 Jahre, die Treue. Davor spielte Philipp Eschbach von 1971 bis 1997 bei der Stadtmusik Villingen und von 1995 bis 2007 beim Musikverein Brigachtal, also zeitgleich in verschiedenen Vereinen. Als Ausbilder hat er in all den Jahren unzähligen Jugendlichen das Musizieren beigebracht. Beim Musikverein ist er außerdem für die Organisation der Teilnahme am Kinderferienprogramm zuständig. Beide Musiker erhielten sowohl vom Blasmusikverband als auch vom Verein eine Auszeichnung.

Viel jünger, aber ebenfalls sehr engagiert: Die Jungmusikerin Sarah Flaig. Sie nahm die aufwändige Vorbereitung und die schwierige Prüfung zum Silbernen Jungmusiker- Leistungsabzeichen für Klarinette auf sich und konnte am Weihnachtskonzert stolz die Auszeichnung entgegennehmen. Für den Verein übernahmen die Ehrung der stellvertretende Vorsitzende Edgar Storz und Jugendleiterin Manuela Nopper.