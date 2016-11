Im Rahmen des Gewinnsparens der Volksbank hat Christine Steidinger aus Mönchweiler den Hauptgewinn – einen Audi Q3 Sport – vom Gewinnsparverein der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg gewonnen. Die Gewinnübergabe fand in der Audi-Niederlassung in Neckarsulm statt. Christine Steidinger und ihr Mann Karl Steidinger freuten sich sehr über das Auto. Siegfried King, der Königsfelder Filialleiter der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau, übergab das Auto in Neckarsulm an die Gewinnerin und ihren Mann. Foto: Volksbank