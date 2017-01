Mönchweiler Mit wehendem Haar Hang hinuntersausen

Der Abend war ein voller Erfolg für die Jugendwehr – auch in der Kasse klingelte es. Das Geld fließt in die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr – schließlich will man dem Nachwuchs das ganze Jahr über etwas bieten. Denn auch für die Arbeit in einer Hilfsorganisation gilt es, den Spaß nicht zu vergessen.