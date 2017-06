Mönchweiler Mit Tanz Besucher willkommen geheißen

Dass man sich in den neuen Räumlichkeiten so richtig wohlfühlen kann, zeigte ein Rundgang durch das Haus, das die Kinder seit längerem mit Leben füllen. Die beiden Krippengruppen sind mit 20 Kindern voll belegt – die Nachfrage in diesem Bereich ist immens groß. 78 Ü3-Plätze sind vergeben, 34 Schulanfänger machen allerdings nach den Sommerferien Platz für weitere Kinder. 14 Mitarbeiter – meist in Teilzeit – betreuen die Kinder, eine Anerkennungspraktikantin kommt demnächst hinzu.

Die Kinder sind in sogenannte Stammgruppen eingeteilt – hier beginnt der Kindergartentag. Dann öffnen sich die Türen und die Kinder können selbst wählen, wohin sie möchten.

Natürlich standen am Tag der offenen Tür auch die Kinder im Mittelpunkt des Geschehens. Bei einem Stationenspiel mit Laufkarten wurden zu allen Themenbereichen spannende Aufgaben angeboten. Dadurch präsentierte sich das Kinderhaus mit seinen unterschiedlichen Räumen bestens. Mit Papa, Opa oder Onkel konnte der Nachwuchs eine Murmelbahn bauen, zahlreiche Experimente rund um das Thema Farbe wurden angeboten. Lange Schlangen bildeten sich beim Kinderschminken, zweimal tauchte der "Froschkönig" beim Figurentheater auf. Spiele, Wasserspaß, Schatzsuche oder kreative Versuche als Maler Klecksel – die Kinder fanden das Angebot super.