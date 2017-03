Mönchweiler Mit Doppelspitze in die Zukunft

Mit einer Doppelspitze – hier stellten sich Sabine Roth (Mönchweiler) und Klaus Eisenhardt (Niedereschach) zur Verfügung – und der Besetzung aller weiteren Ämter sieht es für den Ortsverband gut aus, der Blick kann nach vorne gehen.

Sabine Roth übernahm die Aufgabe, über die Tätigkeiten der vergangenen Monate zu berichten. Intensiv habe man sich mit den Kandidaten der Bürgermeisterwahl beschäftigt – leider habe die unterstützte Kandidatin Ina Klietz den Sprung auf den Rathaussessel nicht geschafft. Die Niederlage bei der Landtagswahl musste aufgearbeitet werden, jetzt habe die SPD wieder Fahrt aufgenommen – auch im Hinblick auf die Bundestagswahl.

In dieser Situation startet jetzt der Ortsverband auch wieder durch. Mit einer Präsenz in beiden Orten möchte man sich wieder stärker einbringen. Karin Weisser lieferte ihren gewohnt guten Kassenbericht ab. Aus den beiden Gemeinderäten berichteten Sabine Roth und Ilse Mehlhorn. Die Gemeinschaftsschule ist dabei sowohl in Mönchweiler als auch in Niedereschach wichtiger Tagungspunkt.