Mönchweiler Meister stehen fest

Mönchweiler (mhm). Die Mountainbiker des RSV Mönchweiler veranstalteten am vergangenen Wochenende mit dem Ski-Club Villingen ihre zweite gemeinsame Vereinsmeisterschaft. Nachdem der Ski-Club vergangenes Jahr Gast des RSV in Mönchweiler war, war er dieses Jahr Ausrichter der gemeinsamen Veranstaltung mit getrennter Vereinswertung im Neuhäuslewald Villingen mit Start und Ziel am Gasthaus Auerhahn.