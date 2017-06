Mönchweiler Mehr Mitglieder wären wünschenswert

Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz wäre einiges an der GMS nicht möglich. Am Mittwochabend zeigte sich dieses Engagement bei der Hauptversammlung des Fördervereins ungebrochen. Deshalb stellte sich das komplette Vorstandsteam auch wieder zur Verfügung.

Es fehlt von einer wichtigen Seite jedoch die – zumindest finanzielle – Unterstützung. Der Vorsitzende Ralf Copitzky konnte trotz massiver Werbung in Elternabenden und anderen Veranstaltungen kaum Mitgliederzuwächse verzeichnen. "Die Zahl der Mitglieder wächst leider nicht entsprechend der Schülerzahlen", bedauert er die Verweigerung vieler Eltern, dem Verein beizutreten. Bei zehn Neueintritten und neun Austritten wurden erstmals 100 Mitglieder registrieren. Doch beim Förderverein kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken – das Wohl der Schüler ist das, was sie in ihrem Engagement antreibt.

Neben der finanziellen Unterstützung der Schule für Theaterfahrten und Aufenthalten im Schullandheim gab es auch im vergangenen Jahr wieder eine Prämierung für die besten Projektarbeiten. Die Schule erhielt außerdem 2000 Euro zur Anschaffung verschiedener Dinge, die nicht im Schulbudget abgedeckt werden können. Dem Engagement des Vorstandsteams ist es zu verdanken, dass man im vergangenen Jahr zahlreiche Spenden erhalten hat. So freut sich die Schule über zweckgebundene Beträge für die Schulhofgestaltung, die PC-Ausstattung und die Berufsorientierung.