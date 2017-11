Mönchweiler Markt bleibt weiterhin in der Halle

Mönchweiler (mhm). Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 17 Uhr. Für die kleinen Besucher kommt am Samstag gegen 15.30 Uhr der Nikolaus zu Besuch und die Ministranten sind mit verschiedenen Bastelangeboten vertreten. Die Standbetreiber haben sich mehrheitlich für den Verbleib in der Halle ausgesprochen. Zwei Anbieter werden ihre Waren draußen vor der Halle mit gedrechselten Stücken und Apfelbrot, Marmelade oder Honig präsentieren. Insgesamt haben sich 25 Standbetreiber in der Halle und mit dem Musikverein drei Standbetreiber vor der Halle angemeldet. Darunter sind sechs neue Anbieter, für die Kunden bieten sich neue Angebote, wie zum Beispiel gestrickte Kinderkleidung, verschiedene Dekoartikel, Häkeltiere oder auch Puppen. Während der Musikverein draußen bewirtet, sorgen drinnen am Samstag der Turnverein und am Sonntag die Kaninchenzüchter für Essen und Trinken.