Mönchweiler Kooperation ist beschlossene Sache

Einblick bekommen die Schüler der Goldenbühlschule künftig auch in das betriebliche Tagesgeschäft. Neben den Schülerpraktika sind Betriebsbesichtigungen und Praktika für Inklusionsschüler angedacht. Im Rahmen der Projektwoche Girls Day erhalten Schülerinnen die Möglichkeit, in sogenannte "Männerberufe" bei Weißer und Grießhaber Einblick zu erhalten.

In einem Clubangebot bieten Auszubildende der Firma eine Betreuung für Schüler der Goldenbühlschule an. Ergänzend zum Technikunterricht erhalten sie eine praktische Vermittlung von Grundlagen der Metallverarbeitung. In neun Doppelstunden entsteht so unter Anleitung eine Tischuhr.

Auf die Idee zur Kooperation kam man bei Weißer und Grießhaber durch die langjährige enge Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler. Diese positiven Erfahrungen waren Grundlage zum Vertragsabschluss. Der Betrieb, so Geschäftsführerin Ute Grießhaber, profitiert seinerseits von der engen Zusammenarbeit. So kann das Unternehmen mögliche spätere Auszubildende schon während der Schulzeit kennenlernen – so ist der Sprung von der Schule zum Beruf für beide Seiten leichter.