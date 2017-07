Mönchweiler Keine Verlegung gegen den Willen der Bürger

In einem Selbstversuch konnten Interessierte die angedachte Linienführung im großen Gelenkbus selbst miterleben. Das Interesse war groß, der Bus mit rund 50 Personen gut gefüllt. Den Busfahrer erwartete in der Hebel- und der Martin-Luther-Straße eine generalstabsmäßige Vorbereitung der Anwohner, die dem Bus mit parkenden Autos und fließendem Verkehr das Durchkommen erschwerten. Eine Beteiligte sah man gleich mehrfach mit Auto und Fahrrad.

Eigentlich waren die Würfel schon vor der anschließenden Sitzung im Bürgersaal des Rathauses gefallen. Dennoch bot sich den Gemeinderäten noch einmal die Gelegenheit, Position zu beziehen. Peter Kaiser fasste zusammen: Nach intensiver Diskussion und laut den Unterschriftenlisten der Anwohner scheint die bestehende Linienführung des Busses dem Willen des Bürgers zu entsprechen. Pascal Polaczek fragte an, ob sich denn irgendjemand gemeldet habe, der an einer Verlegung der Bushaltestelle interessiert sei. Fluck konnte das nur verneinen.

Schon am 14. Januar, als sich der Gemeinderat mit der vorgesehenen Planung des Landkreises beschäftigt hatte, war schnell klar geworden, dass auf Grund verschiedener Faktoren diese Lösung so kaum zu realisieren ist. Seitens der Verwaltung kann man mit der Belassung des Ist-Zustands zwar gut leben, dennoch will Fluck eine verbesserte Lösung "Innerdorf" nicht aus dem Auge verlieren. Man müsse allerdings die bestehenden Haltestellen "den künftigen Standards" anpassen. Barrierefreiheit und Niederflurbusse erfordern bauliche Veränderungen an den Bushaltestellen. Eine Entspannung der Verkehrssituation auf der Hindenburgstraße würde es sicherlich durch eine Fußgängerquerung beim Löwen-Café geben. Die soll übrigens nach Aussagen von Bürgermeister Rudolf Fluck schon im September erfolgen.