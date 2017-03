Mönchweiler Kandidat für Posten des Kassierers dringend gesucht

Nachdem man die Hauptversammlung vor einem Jahr mit großen Sorgen verlassen hatte und wirklich um den Fortbestand des Traditionsvereins bangen musste, haben einige wackere Vorstandsmitglieder die Ärmel hochgekrempelt und mit aller Kraft für den Verein gearbeitet. Vor allem der stellvertretende Vorsitzende der Fußballer, Matthias Storz, ließ nichts unversucht, um den Vorstand bis zur nächsten Hauptversammlung – sie findet am 17. März ab 19.30 Uhr im "Löwencafé" statt – wieder zu vervollständigen.

So geht man gut vorbereitet in die anstehenden Wahlen und kann für die meisten Vorstandsposten Kandidaten vorstellen. Doch bei einer der wichtigsten Positionen muss der FC Mönchweiler passen. Trotz großer Anstrengungen konnte kein Kandidat für das Amt des Kassierers gefunden werden.

Etliche engagierte Mitglieder unterstützten den "Rumpfvorstand" im vergangenen Vereinsjahr nach Kraften. Besonders wichtig: Die finanzielle Schieflage des FC Mönchweiler ist behoben, unnötige Ausgaben fielen dem Rotstift zum Opfer. Die eingeleiteten umfangreichen Maßnahmen zur Konsolidierung der Finanzen griff, Lob hat Matthias Storz für den stellvertretenden Kassierer Marcel Cattarius übrig. Ihm sei es zu verdanken, dass die Kasse so perfekt aktualisiert wurde. Ein befreundeter, erfahrener Vereinskassierer unterstützt Cattarius – der jedoch leider nicht für ein weiteres Engagement zur Verfügung steht. Er wird künftig in der Freiwilligen Feuerwehr Mönchweiler an größere Aufgaben herangeführt.