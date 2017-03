Mönchweiler Junge Menschen mit ins Boot holen

Mönchweiler. Mönchweiler brachte sich bei einem Treffen der beiden Partnerschafts-Komitees über Fasnet im Schwarzwald schon einmal in Position. Die angereisten Freunde aus Frankreich fahren mit einem Terminvorschlag zurück: Die erste Feier soll über Pfingsten vom 18. bis 21. Mai 2018 in Mönchweiler stattfinden. 2019 soll die Partnergemeinde in Chabeuil dann Ausrichter des zweiten Partnerschaftsfestes sein.

Bis Anfang Juni 2017 sollte der Termin festgelegt sein – damit man in Mönchweiler genügend Zeit hat, sich auf die Gäste vorzubereiten. Im Arbeitsgespräch ging es auch um die Fortführung der Jumelage. In Mönchweiler und auch in Chabeuil ist man darum bemüht, die Partnerschaft der jungen Generation näherzubringen und Kontakte innerhalb und außerhalb von Vereinen zu pflegen oder neu aufzubauen. Mit dem Musikverein, dem Schwarzwaldverein und dem Radsportverein Mönchweiler sind drei Gruppen sehr aktiv und halten engen Kontakt zu ihren Partnervereinen in Chabeuil – fast jedes Jahr gibt es Treffen und gemeinsame Aktionen.

Bereits an Pfingsten 2017 begrüßt der Musikverein Mönchweiler die "Los Cailletos" aus Chabeuil zu einem erlebnisreichen Wochenende. Der Radsportverein ist eine Woche vorher gemeinsam mit den französischen Radkollegen auf einer Ausfahrt von Barcelonne (bei Chabeuil) nach Barcelona in Spanien.