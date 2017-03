Mönchweiler Jugendarbeit beim FCM vorerst eingestellt

Jugendleiter Alexander Hornstein in Personalunion Schriftführer der Jugend, konnte einige wenige Jugendliche der B-Junioren-Mannschaft begrüßen. Viel mehr Jugendliche gibt es beim FC Mönchweiler nicht mehr. Anwesend war auch Holger Müller, Trainer der B-Jugend, die als erfolgreiches Aushängeschild des FCM in einer Spielgemeinschaft mit Peterzell antritt.

Mit Meisterschaft, Aufstieg in die Bezirksklasse und Pokalsieg bot die Mannschaft von Holger Müller hervorragenden Sport. Entsprechend stolz ist man beim FC Mönchweiler auf die jungen Fußballer. Einzig bei den Bambinis verfügt der FC Mönchweiler noch über einen aktiven Stamm an Nachwuchskickern. Diese treffen sich momentan noch freitags von 17 bis 18 Uhr in der Alemannenhalle. Zehn bis zwölf Bambinis mit Trainer Dominik Falk und einem Betreuer kommen zum gemeinsamen Spiel zusammen.

Doch dann ist schon Schluss mit der Herrlichkeit der Jugendarbeit. Keine F-Junioren, keine E-Junioren, seit zwei Jahren keine Mannschaft der D-Jugend mehr. Die wichtigen Säulen der Jugendarbeit sind verwaist, Trainer sind keine zu finden, Kinder wandern zu anderen Vereinen ab. So geschehen bei den C-Junioren. Bislang spielte man in einer Spielgemeinschaft mit Peterzell – ein Arrangement, das sehr gut funktioniert.