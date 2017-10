Mönchweiler Inspiration satt für die Schule

Einen Einblick gab es auch in den "Marchtaler Plan". Er wurde von der Akademie für Lehrerfortbildung Obermarchtal vor über 30 Jahren erarbeitet und hat nichts von seiner Aktualität verloren. Dabei entstand ein Konzept, das die "Spuren des eigenen Erlebens" in einem fachübergreifenden Unterricht einbindet. Einen Blick durften die Tagungsteilnehmer auch in die an der Franz-von-Sales-Mädchenrealschule eingesetzte "Stillarbeit" werfen. Ein weiterer Workshop wurde zum Thema "Marchtaler Gespräche, Interkulturelle Tage und das Fach Wirtschaft/Wirtschaftsethik" am Studienkolleg Obermarchtal angeboten. Hier setzt man stark auf die Verbindung von außerschulischen Partnern mit dem Unterricht.