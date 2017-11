Mönchweiler In neuen Gerüchen und Genüssen geschwelgt

Damit nicht genug: Mit ihren ausgewählten Texten von Otto Reutter und Heinz Erhardt unterhielten sie die Gäste "zwischen den Weinen" aufs Beste. Ob die Nöte des Herrn Finke mit seinem "Überzieher", die geradezu tragische Geschichte des "Blusenkaufs" oder der gesprochene Liedtext "Immer weiter", ob Heinz Erhardts "Muselmann" oder die "Polyglotte Katze" mit Fremdsprachenkenntnissen – die Gäste genossen die "Worte zum Wein".

Für die Auswahl der Weine und deren Vorstellung waren einmal mehr Mönchweiler Bürger verantwortlich. Ein überraschender Weißwein machte den Anfang der abwechslungsreichen Weinrunde. Die alte Rebsorte gelber Orleans war den meisten Weinfreunden unbekannt. Die wiederentdeckte Traube wird in kleinen Mengen gekeltert und gilt als Rarität. Ein Weißer aus Minheim an der Mosel, ein Spätburgunder Rosé vom Weingut Kübelin, ein Trollinger Rosé aus Württemberg und ein Rosenmuskateller vom Kalterer See rundeten die leichten, sommerlichen Weine ab.

Einen ganz anderen Genuss versprach der sechste Wein: Ein Solar de Estraunza, ein vollmundiger Crianza aus dem spanischen Rioja.