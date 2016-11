Mönchweiler In Mönchweiler soll niemand an Heiligabend einsam sein

Mönchweiler (mhm). Lichterglanz, gutes Essen und gute Gespräche. In Mönchweiler soll genau das auch für alleinlebende Menschen möglich sein. Für die Generationenbrücke haben Karin und Gunter Steidinger die Organisation des "Heiligabend für Alleinlebende" übernommen. Auf dem Rückweg von einem Gottesdienst an Weihnachten 2015 hatten die beiden darüber gesprochen, dass es auch in Mönchweiler viele Menschen gibt, die am Heiligabend sehr einsam sein dürften. Schnell war klar – 2016 wollen wir etwas unternehmen, dass dieser Abend nicht einer der traurigsten im Jahr bleibt. Mittlerweile ist der Plan zum Projekt gereift: Im Gemeindezentrum "Arche" der evangelischen Kirche wird für die Gäste am frühen Abend ein einfaches Abendessen angeboten, werden sie mit weihnachtlicher Musik und Weihnachtsgeschichten unterhalten und dürfen natürlich "Weihnachtsbrötle" mit nach Hause nehmen. Das Programm steht – jetzt müssen nur noch die Gäste kommen. Das Essen wird von einer in Mönchweiler ansässigen Metzgerei geliefert, die alkoholfreien Getränke kommen aus einem Mönchweiler Getränkemarkt – hier achtet man auf das enge Zusammenleben im Dorf.