Mönchweiler Ideen sind bei diesem Wettbewerb gefragt

Bis spätestens Freitag, 28. Juli, müssen die Bewerbungsunterlagen beim Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg abgegeben werden. Zwingende Voraussetzung für die Teilnahme: ein Gemeinderatsbeschluss.

Dem Vorschlag der Verwaltung folgte in der letzten Gemeinderatssitzung in Mönchweiler das Gremium einstimmig. Es werden Preisgelder in Höhe von maximal 100 000 Euro ausgelobt, wenn das Konzept überzeugen kann.

Die Preisgelder können in Teilen für den angeschobenen Beteiligungsprozess und auch für die Umsetzung erster Maßnahmen verwendet werden. Die Preisträger sollen bis Mitte 2018 mit dem Vorhaben beginnen.