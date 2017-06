Mönchweiler Idee für Ladestation für E-Bikes stößt auf Skepsis

Der Vorschlag der Verwaltung, solch eine Station bei der Alemannenhalle zu installieren, fand zumindest vorerst keine breite Zustimmung im Rat. Deshalb wurde die Entscheidung darüber vertagt. Man wolle zunächst einmal beobachten, wie sich die Ladeinfrastruktur in anderen Gemeinden entwickle und wie sie dort frequentiert werde. Zwar sei der Anstoß eines kommunalen Konzepts durchaus wünschenswert, ob jedoch die immerhin rund 16 500 Euro teure Installation tatsächlich dem Bedarf entspreche, wird in Frage gestellt. "E-Bikes der neuen Generation können bis zu 80 Kilometer leisten, Kurzstreckenfahrer laden ihre Akkus zu Hause", ist sich Gemeinderat Peter Kaiser sicher.

Auch Schüler fallen als Klientel aus – die fahren (noch) nicht mit E-Bikes zur Schule. Für Gemeinderat Volker Lehmann ist auch der Standort nicht gut gewählt. Selbst wenn ein E-Bike-Fahrer seinen Akku aufladen möchte, sollte die Ladestation in der Nähe der Gastronomie aufgebaut werden. "Was soll der Radfahrer denn zwei bis drei Stunden auf dem Pausenhof der GMS anfangen?" Für Sabine Roth ist die Installation nur dann zielführend, wenn "man Werbung bei den Angestellten des Kindergartens und der Schule machen würde – um sie vom Umsteigen auf das Rad zu überzeugen". Im übrigen, so Roth, habe eine Ladestation nur Sinn, wenn auch Ökostrom verwendet werde.

Anders sieht es mit der Akzeptanz einer Ladestation für Autos im Bereich der Parkflächen Schillerstraße zur katholischen Kirche aus. Diese Station wird durch die Stadtwerke kostenlos aufgebaut und zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Punkt im kommunalen Konzept Energie-Gebäudemanagement hat in Mönchweiler erste Priorität: Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen bereiten derzeit einen Vorschlag zur Umrüstung der gesamten Beleuchtung auf LED vor. Dazu wurde nochmals ein Förderfenster bis September 2017 geöffnet. Sobald das Konzept und die Kosten vorliegen, werden sie dem Gremium vorgestellt.