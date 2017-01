Mönchweiler Humor löst positive Reaktion aus

Mönchweiler. "Das Leben ist zu kurz, um ein langes Gesicht zu machen", überschreibt Falkenbach einen Vortrag, den er am Freitag im katholischen Gemeindesaal hielt. Eingeladen hatte das Forum Mönchweiler.

Eine humorvolle Lebenseinstellung zeichne sich durch eine heitere Gelassenheit aus, erklärte Falkenbach. Als Kind lache man rund zehn mal so viel wie als Erwachsener. Deshalb gelte es, die Verknüpfung intuitiver, spielerischer kindlicher Verhaltensmuster mit rationalen und gewissenhaften Herangehensweisen herzustellen.

Die Humorstrategie verbindet scheinbare Gegensätze: Professionalität mit Menschlichkeit, die Förderung äußeren Erfolges und innerer Entwicklung. Dabei soll die Lebensfreude und dadurch die Selbstheilungskraft aktiviert werden. So lebt man befreiter und gesünder. Dieser therapeutische Humor könne, so Falkenberg, bei vielen Krankheiten Linderung schaffen. Therapeutische Ansätze gibt es sowohl in der Psychotherapie als auch in der Krankenpflege, der Pädagogik, der Persönlichkeitsbildung. Das Sprichwort "Lachen ist die beste Medizin" kennt wohl jeder. Lächeln, so der Humor-Therapeut, löse im Körper eine Fülle positiver Reaktionen aus.