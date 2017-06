Mönchweiler Hütten entstehen

Eine weitere Hütte befindet sich im Besitz des Musikvereins – und hat ihre Feuertaufe als Festequipment bereits mehrfach bestanden. Musiker Jürgen Schwarzwälder hat diese Hütte für seinen Verein bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt. Zimmerermeister Werner Beha, der Spezialist im Bauhof für Holzarbeiten, erhält zusätzlich Unterstützung von einem Mönchweiler Bürger: Jörg Spahmann ist dem Aufruf des Bürgermeisters beim Neujahrsempfang gefolgt und bot seine Mithilfe an. "Ich arbeite sehr gerne mit Holz, deshalb habe ich mich entschlossen, hier mitzuarbeiten", erklärt der Rentner.

Zusammengehörigkeit soll gestärkt werden

Unter Hochdruck wird jetzt im Bauhof gesägt und geschraubt – die Hütten sollen nämlich beim Dorffest am 26. August zum Einsatz kommen. Das Dorffest wird eintägig auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule stattfinden. Fluck will mit der Wiederbelebung des Dorffestes das Zusammengehörigkeitsgefühl in Mönchweiler stärken.