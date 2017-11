Mönchweiler Handsignierten Roman überreicht

Ein eigenes Buch in den Regalen der Stadtbibliothek am Münster stehen zu haben, ist für Alexander Pechmann etwas ganz besonderes. Der Autor ist Stammgast in der Stadtbibliothek, zweimal wöchentlich kommt er, um Bücher zur Recherche oder auch gerne mal eine unterhaltsame DVD auszuleihen. Und das seit 1982. "Die Stadtbibliothek ist für mich eine Art Wohnzimmer", beschreibt Pechmann und freut sich, neben der regelmäßigen Ausleihe nun auch ein eigenes Buch mitbringen zu können.

Passend zur dunkleren Jahreszeit steht nun auch Alexander Pechmanns Roman "Sieben Lichter" zur Ausleihe in der Stadtbibliothek bereit. In der schaurig-spannenden Lektüre rekonstruiert er einen der sonderbarsten Kriminalfälle des 19. Jahrhunderts. Im Juni 1828 erreicht die Brigg Mary Russell die irische Hafenstadt Cove. An Bord findet man sieben ermordete Matrosen und Passagiere. Aus den Aussagen der Überlebenden ergibt sich nach und nach ein lückenloses Bild der Ereignisse, und doch bleibt der Fall rätselhaft: ein Labyrinth aus Lüge und Wahrheit, Glauben und Aberglauben, Wahnsinn und Wirklichkeit.

Alexander Pechmann ist in der Literaturszene kein Unbekannter: So zeichnet er für die Neuausgaben der Übersetzungen von Mary Shelleys "Frankenstein" verantwortlich. Die jüngst erschienene imposante Werkausgabe von H. P. Lovecraft, an der er als Co-Übersetzer mitgewirkt hat, sorgte auf der Frankfurter Buchmesse für Furore.