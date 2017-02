Mönchweiler Geschwister-Duo startet durch

Das Hamburger Geschwister-Duo "Doesn’t Rhyme With King" geht am 17. März mit ihrer ersten offiziellen Single "Can’t Tell the Difference" an den Start. Die Single ist ein kleiner Vorgeschmack auf ihr Debütalbum "Doesn’t Rhyme With King", das am 24. April beim Weigheimer Musiklabel "Cosmic Star Records" erscheinen wird.