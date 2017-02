Mönchweiler Gerd Wimmer steht nun an der Spitze

Die anstehenden Wahlen gingen problemlos über die Bühne und brachten, wie erwartet, einschneidende Veränderungen. Neuer Kommandant ist Gerd Wimmer, vertreten wird er – gleichwertig – durch den ersten Stellvertreter Markus Schmid und den zweiten Stellvertreter Marcel Cattarius. Im Hintergrund sollen weitere junge Wehrmänner langsam an die Führung der Freiwilligen Feuerwehr herangebracht werden. Peter Birbaum wurde als neuer Schriftführer gewählt. Das Amt des Gerätewarts übernimmt Tobias Lehmann, im Hintergrund wird er von Martin Wagner unterstützt.

2016 war für die Freiwillige Feuerwehr ein recht ruhiges Jahr. Ein Kleinbrand, drei technische Hilfeleistungen, ein Umwelteinsatz, zwölf Meldungen über Brandmeldeanlagen und ein Einsatz zur Unterstützung der Einsatzgruppe C bei Hochwasseralarm – die Freiwillige Feuerwehr Mönchweiler rückte in Summe mit 305 Mann zu 3624 Einsatzstunden aus. Zwölf Pflichtproben und einige weitere Sonderübungen standen auf dem Programm und natürlich nahm die Kommandantensuche einen großen Raum im vergangenen Jahr ein. Achtmal war man bei Brandwachen aktiv, zweimal leistete man Absperrdienste.

Die Wehr zählt derzeit 58 Personen, 32 davon aktiv, 15 in der Altersmannschaft, elf in der Jugend. Dass die Wehrmänner gut ausgebildet sind, zeigen die vielen besuchten Lehrgänge und Seminare. Auch 2017 sind diese Ausbildungen wieder zahlreich geplant. Rückenwind gibt es für die Wehr auch vom Gemeinderat und der Verwaltung: In einer Sondersitzung wurde die künftige Ausstattung der Wehr und die Gestaltung der Auslagensätze für Aktive Wehrmänner im Sinne der Feuerwehr geregelt.

Der neue Kommandant Gerd Wimmer gab einen groben Überblick über die geplanten Anschaffungen – die größte wird der längst fällige Austausch des Mannschaftstransportwagens sein. Natürlich plant die Feuerwehr auch neben den feuerwehrtechnischen Aufgaben. Im Jahresprogramm stehen Kameradschaftsveranstaltungen wie Ausflug, Vatertagstour, Urlaubsgrillen und Jahresabschlussfeier. Das Maifest wird wieder stattfinden und ein Helfertag in der Schule ist geplant.