Mönchweiler Genuss eines "mobilen Jahres" als Belohnung

Fünf Buchpreise gingen an die Auszubildenden Kai Hartelt (erstes Lehrjahr Verfahrensmechaniker, Note 1,4), Anatolij Jaroslawskij (erstes Lehrjahr Mechatroniker, Note 2,0), Pascal Drobny (zweites Lehrjahr Verfahrensmechaniker, Note 2,0), Fabian Neininger (zweites Lehrjahr Mechatroniker, Note 1,9) und Anna-Maria Löw (drittes Lehrjahr Werkzeugmechanikerin, Note 1,6). Markus Leute kommt mit einem Abschlusszeugnis mit der Note 1,7 in den Genuss eines "mobilen Jahres": Er durfte den Schlüssel für einen VW Up in Empfang nehmen, den er ein Jahr kostenfrei benutzen darf.