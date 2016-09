Mönchweiler Gemeinschaftsschule ist in Bewegung

Schüler wählen zwischen Natur- und Sportprofil

Neu an der GMS sind Sascha Mauch (Sport und Technik), Nicole Schreib (Alltagskultur, Ernährung, Soziales – AES­ – und Deutsch), Sabrina Berblinger (Mathematik und Biologie), Irene Maier (Deutsch und Englisch), Natalie Lehmann (Sport und AES) und Anita Haller (Mathematik und Chemie). Somit, so Lothar Reiner sind alle Stellen besetzt und man befindet sich mit den Zuweisungen im Soll.

In Sachen Schulleiter tut sich im Moment nicht viel, an einer Lösung wird trotzdem gearbeitet. Die GMS bietet ab der achten Klasse mit dem Sportprofil und dem Profil Naturwissenschaft und Technik zwei Wahlmöglichkeiten für die Schüler an. Das Sportprofil wurde von rund einem Drittel der Schüler gewählt, zwei Drittel fühlen sich eher vom Profil Naturwissenschaft und Technik angezogen.

Beim Sportprofil wird von den Schülern ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Einsatz erwartet. Aufgaben im Sport zu übernehmen und sich zu engagieren ist Teil des Profils. Reiner hofft, dass man auf eine verstärkte Kooperation mit Sportvereinen setzen kann. Neben sportartspezifischem Wissen werden unter anderem Einblicke in die Anatomie, Trainings- und Bewegungslehre, Ernährung, Doping, Sportsoziologie und -geschichte vermittelt.