Mönchweiler Gemeinsamkeit statt Einsamkeit

Mönchweiler. Hinter dieser Aussage stehen Verwaltung und Gemeinderat gleichgültig ob es um Bildung, Erziehung, Wohnraum für Familien oder um die Seniorenpolitik in der Gemeinde geht. Mit der Fertigstellung des Wohnparks wird der demografischen Entwicklung und dem Wandel in der Gesellschaft Rechnung getragen. Mit zunehmendem Alter werden die bisherigen alltäglichen Tätigkeiten oft als belastend empfunden. Der Wunsch, in der Familie alt zu werden, bleibt oft Wunschtraum. Bisher gab es in dieser Situation meist nur zwei Entscheidungen: Das Seniorenheim oder das Betreute Wohnen. Befürchtet man beim Thema Seniorenheim die Selbstständigkeit zu verlieren, hat man beim Betreuten Wohnen Sorge, dass die Rundumbetreuung fehlt.

Neue zukunftsorientierte Wohnformen

Deshalb werden andere, zukunftsorientierte Wohnformen im Alter gebraucht – die Privatsphäre soll gewahrt bleiben, aber trotzdem eine kommunikative Gemeinschaft erlebbar sein. Der Wohnpark Mönchweiler verspricht eine solche Alternative zu werden. Er bietet so viel Selbstständigkeit wie möglich und so viel Betreuung wie nötig. Jeder Bewohner hat die Möglichkeit mit Hilfe von Präsenzkräften seine Ideen und Fähigkeiten für die Bewältigung des gemeinsamen Alltags einzubringen. Die Bewohner sollen im Wohnpark im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen sinnvollen Beitrag zu dieser Gemeinschaft leisten. So wird Einsamkeit zur Gemeinsamkeit. Inzwischen ist es im Wohnpark lebendig geworden.