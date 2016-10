Mönchweiler Gemeinderat setzt Rotstift an

Mönchweiler. Christoph ­Beyerle und Cenk Ulusoy vom Architekturbüro D’Inka Scheible Hoffmann stellten dem Rat die Außenanlageplanung nach den gewünschten Änderungen erneut vor.

Am 22. September hatte der Bauausschuss verschiedene Wünsche geäußert – die schlagen sich allerdings auch in der aktuellen Kostenberechnung nieder. In der Diskussion suchte man deshalb nach Einsparmöglichkeiten – ohne die Planung gestalterisch allzu stark zu beeinträchtigen. ­Beyerle betonte in seinen Aus führungen, dass man aufgrund des begrenzten Budgets eine "zurückhaltende Bepflanzung" geplant habe. Den Gemeinderäten waren allerdings die Bäume dann doch des Guten zu viel – vier von ihnen werden gestrichen. Im Innenhof weicht die geplante Kastanie einem Gingko Baum – ein Herzenswunsch von Gemein derätin Conny Schwarzwälder.

Die rund 40 000 Euro Mehrkosten kommen zum größten Teil aus der Gestaltung der Parkflächen und Wege. Die Parkplätze wurden so gestaltet, dass nachträglich auf allen noch Car-Ports errichtet werden könnten. Außerdem hatte man im neuen Entwurf fünf weitere Parkplätze an der Gartenstraße aufgenommen. Die sollen nun in ihrer Größe bescheidener ausfallen.