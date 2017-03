Mönchweiler Gemeinderat erfüllt spontan Wunsch der Bücherei

Was ihr dabei hilft, ist ihre hervorragende Lage in der Gemeinschaftsschule im Innerdorf. Kurze Wege für die Kinder, Öffnungszeiten während des Schulbetriebs und ein gut sortiertes Angebot für Jung und Alt sorgen für eine sehr gute Frequentierung.

Büchereileiterin Monika Hettich-Marull berichtete im Gemeinderat über die Aktivitäten der Bücherei, über Entwicklungszahlen und Ausblicke in die Zukunft im Gemeinderat zu berichten. Seit nunmehr 22 Jahren ist sie für die Bücherei verantwortlich, zu Beginn gemeinsam mit anderen engagierten Mönchweiler Bürgerinnen, seit vielen Jahren nun alleine. Zwar seien die Ausleihzahlen in den vergangenen drei Jahren zurückgegangen, doch diese Zahlen sind nicht allein ausschlaggebend für die erfolgreiche Arbeit einer Bücherei, berichtet Hettich-Marull.

Durch die bereits erwähnte, ausgezeichnete Lage lebe die Bücherei von einer engen Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsschule. Die Schüler nutzen in Freistunden oder in der Ganztagsbetreuung die Möglichkeit, sich in die Bücherei zurückzuziehen, zu lesen oder sich anders zu beschäftigen. Aufgrund der Enge in der Gemeinschaftsschule finden die Kinder dort auch ruhige Ecken.