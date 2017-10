Mönchweiler Gemeinde bastelt an Leitbild

Mönchweiler. An dem über 60 Seiten umfassenden Konzept haben viele Menschen mitgearbeitet.

Neben der Verwaltung und dem Gemeinderat wurden die Mönchweiler Bürger von Anfang an eingebunden. Die Vorbereitungen begannen im Frühjahr 2016, im Juli fand ein Auftaktgespräch in Mönchweiler statt. Das Treffen diente auch zur Abstimmung der parallel laufenden Sanierungsvorhaben in Mönchweiler.

Am 29. September fand eine erste Bürgerinformationsveranstaltung zu beiden Themen statt. Dann folgte die Haushaltsbefragung. 2500 Fragebögen wurden an die Haushalte ausgegeben, 371 Bögen kamen ausgefüllt zurück. Im vergangenen April folgte eine Gemeinderatsklausur, in der sich der Gemeinderat intensiv mit den Ergebnissen auseinandersetzte.