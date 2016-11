Mönchweiler Geht etwas schief, war es ein Troll

Mönchweiler. Kein "Hochglanzprospekt" – sondern authentische, natürliche Bilder, die eine Geschichte erzählen: Manfred und Monika Harras brachten von ihrer Fahrt auf dem Postschiff der "Hutigruten" traumhafte Bilder mit. Diese zeigten sie in der Aula der Gemeinschaftsschule von Mönchweiler. Rund 80 Besucher hatten sich zu der Veranstaltung des Mönchweiler Forums eingefunden – und waren restlos begeistert. Von den 150 000 Inseln und Schären sind nur 2000 bewohnt. Fjorde mit steilen Bergen, grüne Wiesen, bunte Häuser und berückende Farben von Himmel und Meer – eine wahre Sehnsuchtsreise an Norwegens Küste bis zum Nordkap, die Manfred Harras in einen schönen Vortrag gepackt hatte. Aufenthalte von fünf Minuten bis zu vier Stunden machten einen Landgang nicht immer möglich – dennoch kam das Paar mit vielen herrlichen Eindrücken von der Reise auf der traditionsreichen Route zurück.