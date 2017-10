Mönchweiler "Fußspuren" aus Mosaiksteinen sollen Kinderhaus bereichern

Bevorzugt wird hier ein Entwurf der Künstlerin Christine Guthmann mit dem Titel "Kinder der Welt" – ein Wandbild aus Holz und Plexiglas. Wo das Bild am Ende angebracht werden soll, wie groß das Kunstwerk wird und was es genau kostet, soll ein Vororttermin klären. Vielleicht, so war aus dem Gremium zu hören, könne man auch einen gezeichneten Entwurf in Originalgröße fertigen, um die Wirkung zu testen. An der Ausgestaltung kann die Künstlerin noch Änderungen vornehmen, erklärte Michael Sernatinger von der Firma Hearts-Art, der die künstlerischen Arbeiten vorstellte.

Im Außenbereich konnte man sich auf keine der vorgestellten Arbeiten einigen. Rolf Daschner (CDU) brachte in der Sitzung eine ganz neue Idee auf den Tisch. Bei einem Besuch in Bayern hatte er von einer Mitmachaktion an einer Schule erfahren. Mosaik-Designerin Caroline Jung hatte dort mit den Schülern "Fußspuren" aus Mosaiksteinen hinterlassen. Eine Idee, die auch den Gemeinderäten in Mönchweiler gefallen könnte. Vor allem das Kunstwerk als Ergebnis gemeinsamen Arbeitens war nach dem Geschmack des Gemeinderates. Eine Kontaktaufnahme mit der Künstlerin hat bereits statt gefunden – sie würde ihr Projekt vorstellen. Ein Kunstwerk ist zwischenzeitlich abgebaut:

Wo in den nächsten Tagen die Schulpavillons aufgestellt werden, musste das von Schülern mit einem Künstler gestaltete Werk weichen. Es soll einen neuen Platz neben dem Eingang der Alemannenhalle erhalten.