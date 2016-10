Mönchweiler Für Weihnachtsmarkt noch Anmeldungen möglich

Unterstützung erhielt die einzige Interessentin von Bürgermeister Robert Fluck. "Die Atmosphäre draußen wäre natürlich eine ganz andere", wusste er. So bleibt auch in diesem Jahr der Musikverein mit (Glüh-)Weinstand und der Hütte, in der es wieder etwas für den Magen geben wird, der einzige Stand vor den Toren der Alemannenhalle. Allerdings regte der Bürgermeister an, dass der Bauhof einige Hütten anfertigen könne, zumindest als Versuch für 2017. Solche Hütten könnten auch für ein Dorffest taugen. Drin werden nach heutigem Stand 23 Männer, Frauen und Vereinigungen ihre Waren anbieten. "Es sind noch Anmeldungen möglich", so Müller.

Die Gemeinde stelle Tische zur Verfügung mit 1,70 Meter Länge und 70 Zentimeter Breite. Der erste Tisch koste sieben Euro, der zweite sechs und jeder weitere 4,50 Euro. Dazu komme eine Gema-Gebühr von 3,50 Euro pauschal. Stellwände seien im Preis drin. Da der Musikverein keine eigene Jugend mehr habe, werde die Unterhaltung auf CD-Untermalung begrenzt bleiben, hieß es zunächst.

Die Intervention des Bürgermeisters scheint jedoch Früchte getragen zu haben, der Vertreter des Musikvereins lenkte ein, er werde versuchen, etwas auf die Beine zu stellen. Bewirten in der Halle werden wieder zwei Vereine, wer das sein wird, steht erst nach der Vereinsversammlung fest. Fest steht dagegen, dass am Freitag, 25. November, ab 17 Uhr respektive Samstag ab 9 Uhr aufgebaut werden darf. Ab 13 bis 19 Uhr dürfe am Samstag verkauft werden, wobei Fluck die Besucher um 14 Uhr begrüßen will. Am Sonntag, 27. November, wird die Halle von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Erwartet wird auch der Nikolaus, versicherte Fluck. Plakate würden von der Gemeinde in Auftrag gegeben. Ein Abbau vor 17 Uhr sei nicht erwünscht.