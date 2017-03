Mönchweiler "Fortbestand des Vereins in Gefahr"

Mönchweiler. Nach der Bruchlandung bei der Hauptversammlung der Jugendabteilung konnten jedoch beim Hauptverein weitere wichtige Positionen im Vorstand besetzt werden.

Matthias Storz stellte sich als Vorsitzender zur Verfügung und konnte mit Lukas Lehmann (stellvertretender Vorsitzender) und Martin Bülow (Schriftführer) zwei junge Kräfte in den Vorstand holen. Sebastian Weisser (zweiter Spielausschuss), Adolf Erbert als aktiver Beisitzer, Franziska Loyall als zweite aktive Beisitzerin und Benjamin Thorn als passiver Beisitzer vervollständigen das Vorstandsteam. In einer Diskussion am Ende der Versammlung erklärte sich Harold Wahl bereit, die Position des Platzkassierers zu übernehmen. Das Dreigestirn an der Spitze des Vereins wird nun die Kasse gemeinsam führen, dabei wird es Unterstützung von erfahrener Seite geben.

Besonders hart traf Matthias Storz die Nachricht aus der Jugendversammlung. "Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gibt es keine Jugendarbeit mehr." Storz zeigte sich schockiert und erklärte, man habe es versäumt, frühzeitig über bestehende Probleme zu sprechen. Dass sich trotz mehrfacher Appelle kein Mitglied gefunden hat, den Posten des Kassierers zu übernehmen, stößt bei ihm auf Unverständnis. "Das Fortbestehen des Vereins ist in Gefahr, keiner will sich mehr engagieren", erklärte er frustriert. Dennoch will man beim FC Mönchweiler die Ärmel hochkrempeln und den Verein wieder in ruhigeres Gewässer führen. Finanziell gab es eine 180-Grad-Drehung, die Kasse ist gut gefüllt. Ein Maßnahmenkatalog mit Einsparungen und wichtigen Weichenstellungen ist abgearbeitet. Die Aktiven ziehen mit, wenn Arbeiten oder Einsätze anstehen – deshalb konnte man auch bei verschiedenen Anlässen gutes Geld verdienen.