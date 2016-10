Mönchweiler Firma plant neuen Lagerbehälter

Schon bisher ist ein solcher Behälter mit einem Volumen von 5000 Litern vorhanden. Durch die Erhöhung um 20 000 Liter wolle man seitens des Entsorgungsunternehmens die Sicherheit auf dem Firmengelände erhöhen. Zudem sei die Abfuhr der Emulsionen mit Tankfahrzeugen besser koordinierbar, da keine Kleinmengen zwischengelagert werden müssten.

Der bisherige Tank bliebe erhalten, so dass insgesamt ein Sammelvolumen von 25 000 Litern erreicht wird. Die Firma Hezel hat das gesamte Territorium im Sinne der Verordnung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen angelegt, so dass die Emulsionen keinesfalls in den Untergrund treten können. Denn diese bestehen aus Abfällen aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen als halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen.

Die Erhöhung der Lagermengen diene ausschließlich logistischen Zwecken, da so ein ganzes Entsorgungs-Tankfahrzeug gefüllt werden könne. Bisher musste schnell bestellt werden, um eine Kleinmenge als Zugabe zu anderen Betrieben abzugeben, andernfalls wäre eine Zwischenlagerung nötig geworden.