Mönchweiler Fachmännisch eine Tischuhr fertigen

Mönchweiler. Zum sechsten Mal kommen zehn Schüler der achten Klasse an der Gemeinschaftsschule Mönchweiler in den Genuss eines Leistungskurses in Metallverarbeitung. Davor hatten diese Kurse bereits rund fünf Jahre in der Lehrwerkstatt der Firma Weißer und Grießhaber stattgefunden.