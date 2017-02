Mönchweiler Expansion nur mit "erfahrenen Mitarbeitern"

Seit über 50 Jahren entwickeln die AZ-Teams zusammen mit den Kunden Sonderlösungen für oft extreme Anwendungsfälle mit sehr langer Lebensdauer.

Auch am Standort Mönchweiler wird weiter investiert: Nachdem die Produktionsfläche um 2500 Quadratmeter in den vergangenen Jahren erweitert wurde, steht nun die Modernisierung und Flexibilisierung der Produktionsabläufe an erster Stelle. "Dies geht natürlich nur mit guten und erfahrenen Mitarbeitern", meint Jörg Wisser. Treue und qualifizierte Mitarbeiter gebe es, so Wisser weiter, bei AZ Armaturen reichlich.

Am letzten Freitag konnten anlässlich der Neujahrsfeier im Technikmuseum St. Georgen 13 Mitarbeiter ihr 10- bis 35-jähriges Firmenjubiläum mit insgesamt 215 Jahren Erfahrung feiern.