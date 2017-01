Mönchweiler Es besteht noch Gesprächsbedarf

Beim Gemeinderat kam der Entwurf jedoch nicht so gut an wie gewünscht. Hatten Gemeinderäte wie Thomas Müller und Pascal Polaczek "mehr intensive Farben" im doch sehr klar strukturierten Holzbau in Weißtanne gesetzt, wollten andere wie Heike Engel-Protzek die Trennung von Kunstwerk und "Visitenkarte der Mitarbeiter" lieber getrennt sehen. Vor allem fühlten sich die Gemeinderäte bei der Entscheidungsfindung nicht ausreichend mitgenommen.

Kunstwerk kann auch für Kinder erlebbar werden

Für Fluck hat der Entwurf durch Walter die Vorgaben der Gemeindeverwaltung klar umgesetzt. "Wir wollten bei den heimischen Hölzern bleiben." Ob das Kunstwerk für die Kinder auch "erlebbar" sein kann? Für Künstler und Verwaltung kein Problem – auch wenn man in der Übergabezone eigentlich in erster Linie an die Eltern gedacht hatte. So könne man – zum Beispiel – auch mit zusätzlich gestalteten Tieren in Greifhöhe der Kinder deren Sinnesreize stimulieren. Da hier wohl noch viel Gesprächsbedarf besteht, beschloss man, die Entscheidung zu vertagen.