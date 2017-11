Mönchweiler Erste Medaillen sind vergeben

Zuletzt hatte nochmals Bürgermeister Rudolf Fluck das Wort. Er ehrte mit Armin Frank und Johann Dieter Pechmann die zwei Motoren der Generationenbrücke – ohne die vieles nicht auf den Weg gebracht worden wäre. Beide Gründungsmitglieder der Generationenbrücke, hatten sie unter anderem das Projekt "Betreutes Wohnen Zuhause" aufgebaut. Als Kassierer sorgt Johann Dieter Pechmann für hervorragende Arbeit, ist beim Internetcafé für Senioren unterstützend mit dabei, hat Anteil an dem Angebot der Mittwochswanderung und vertritt neben Armin Frank die Generationenbrücke bei der Arbeitsgemeinschaft des bürgerlichen Engagements in Baden Württemberg "Arbes" – und noch vieles mehr.

Ebenfalls eine Ehrenmedaille erhielt Armin Frank für sein 15-jähriges Engagement für die Generationenbrücke. Fluck: "Sie haben weit mehr getan, als man normalerweise tut. Ich würde sie als Motor, Visionär, Ideengeber und Antreiber der Generationenbrücke bezeichnen." Federführend war Frank in den letzten Jahren für viele Projekte der Generationenbrücke verantwortlich. Verschiedene Kooperationen mit der Hochschule in Furtwangen, Essen auf Rädern, Aufbau der Asylplattform mit den Kirchengemeinden und der Verwaltung, Kooperation mit der Gemeinschaftsschule "Schüler als Helfer", sind nur einige Projekte, die er auf den Weg brachte. Außerdem, so Fluck, sei er in vielen Bereichen in der Gemeinde aktiv gewesen und habe sich in hohem Maße durch bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Frank gab den Dank weiter an all die vielen Menschen, die ihn in dieser wichtigen Arbeit unterstützt haben. "Alleine schafft man das nicht."