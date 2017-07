Mönchweiler Erste Gesamtschüler verabschiedet

Gemeinsam feierten alle ein beeindruckendes und emotionales Fest. Die Klassenlehrer der Abschlussschüler, Tim Dilger und Mark Lichte, hatten sich für ihre "großen Kerls" und ihre Mädchen sehr persönliche Worte zurechtgelegt. Gemeinsam mit den restlichen Schülern der neunten Klassen verbrachten die Absolventen einige schöne und aufregende Tage in Berlin.

48 Schüler in der neunten Klasse

48 Schüler zählt die aktuelle neunte Klasse der GMS, elf von ihnen stellten sich der Prüfung. Die Verbliebenen werden meist nach Klasse 10 den Realschulabschluss an der GMS ablegen.

Also, so Susanne Meßmer, gibt es nächstes Jahr wieder eine Premiere in Mönchweiler.

Maurice Fossé, Justin Kachwitz, Robert Grisin, Viviane Bonczyk, Sandra Huber, Marco Antonio Kratt, Robin Gühring , Marius Heinzmann, Fabio Warth-Borschel, David Leibold und Fabio Schrobenhauser hatten die Prüfungen etrfolgreich absolviert.

Sandra Huber erhielt den Preis des Bürgermeisters für ihren hervorragenden Abschluss mit der Note 1,6. Mit zur Prüfung zählte auch die Bewertung der Projekte. Hier wurden die beiden Gruppen "Jugendraum" und "Kiosk" vom Freundeskreis der Schule ausgezeichnet.

Petra Gaul, Elternbeiratsvorsitzende, schloss sich den Glückwünschen an und wünschte den Prüflingen alles Gute für ihren weiteren Weg.

Die Schüler aller Klassenstufen trugen mit Liedbeiträgen oder Sketchen zum Gelingen der schönen Abschlussfeier bei. Aus den Klassen sieben und sechs kamen die "Dekorateure" und das Bewirtungsteam.

Es war eine echte Gemeinschaftsarbeit an der Gemeinschaftsschule. Der ehemalige Rektor der Schule, Johannes Todt, war gekommen und wurde mit anhaltendem Applaus freudig begrüßt.